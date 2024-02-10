دفاع ضحايا سلمي الغزولي يعلن تفاصيل جديدة في قضية المليار جنيه.. فيديو

كشفت نهى الجندي المحامية بالنقض؛ تفاصيل قضية استيلاء سلمى الغزولي، على أكثر من 99 مليون جنيه من أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم .

أضافت نهى الجندي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سلمى الغزولي ليست بلوجر، ولكنها كانت تعمل في مجال المبيعات وتعمل «صيدلانية»، وقامت باستغلال المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن منتجاتها نظير جزء من المال.

أوضحت الجندي، أن عدد ضحايا سلمي الغزولي أكثر من 2000 شخص، داخل وخارج مصر، حيث استطاعت أن تجمع منهم أموالا كبيرة من خلال تحويلات بنكية وبريدية وفودافون كاش.

تابعت دفاع ضحايا سلمي الغزولي : أول ضحية تواصلت معايا كانت زميلة لسلمى، وكانت طالبة منتج ما، فاقترحت عليها هدير بأخذ المال مقابل شراء المنتجات بأسعار مخفضة من ماركات عالمية معروفة.

وأكملت: 13 شخصًا تواصلوا معي من الضحايا للدفاع عنهم في هذه القضية، حيث تم النصب عليهم بـ 14 مليون جنيه، غن طريق فودافون كاش والبريد وحسابات بنكية، وسلمى كانت بتستغل أسماء البلوجر والمشاهير، لأن لديهم متابعين كثير.

وعن الحكم الذي ينتظر سلمى الغزولي، أفادت نهى الجندي المحامية بالنقض، بأن سلمى الغزولي تواجه قضية استغلال وتوظيف أموال بجانب عمليات النصب من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى وقضايا ضدها، والتي قد يصل فيها الحكم إلى المؤبد بالسجن 25 عامًا، بجانب إلزامها برد المبالغ إلى أصحابها.

