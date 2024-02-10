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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها آلاف السنين .. كنوز ذهبية من خارج كوكب الأرض

كنوز من الذهب
كنوز من الذهب

كنز ذهبي..كشف تحليل جديد أجراه علماء على بعض القطع الأثرية المكتشفة في بلدة Villena الإسبانية، أن الكنز الذهبي الذي يبلغ عمره 3000 عام يحتوي على مجوهرات مصنوعة من معادن من "خارج كوكب الأرض".

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وفي التفاصيل أجرى علماء من إسبانيا والمملكة العربية السعودية، تحليلًا جديدًا لكنز فيلينا المكون من 59 قطعة مطلية بالذهب تم العثور عليها في عام 1963، ووجدوا أن قطعتين تحتويان على حديد نيزكي. وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجد العلماء أن القبعة والسوار المطليان بالذهب، يحتويان على مادة أولية من نيزك اصطدم بالأرض قبل مليون عام، وفقًا لتقديرات الفريق.

أوضحت الدراسة أن الحديد النيزكي يوجد في أنواع معينة من النيازك الصخرية، ويتكون بشكل رئيسي من السيليكات - وهو ملح مصنوع من السيليكون والأكسجين.

كتب الباحثون: "نظرًا لأنها تأتي من الفضاء الخارجي، فهي تتكون من سبيكة حديد ونيكل مع تركيبة نيكل متغيرة تزيد عن خمسة بالمائة من الوزن، كما أنها تحتوي على عناصر كيميائية ثانوية، ويعد الكوبالت أحد أهم العناصر."

ويقول العلماء إن استخدام النيازك المتساقطة في تشكيل الأشياء، كان ممارسة شائعة منذ آلاف السنين، حيث تم العثور على قطعة أثرية مماثلة في مقبرة توت عنخ آمون.

وبحسب العلماء فإن القبعة والسوار يحتويان على حديد نيزكي، حيث تتكون القبعة من 5.5% من المادة والسوار 2.8% فقط.

ويشار إلى أن كنز فيلينا تم اكتشافه في شبه الجزيرة الأيبيرية، من قبل عالم الآثار خوسيه ماريا سولير في ديسمبر 1963، بينما كان هو وفريقه ينقبون في قاع نهر جاف يسمى "رامبلا ديل باناديرو" - على بعد حوالي سبعة أميال من المدينة.

كنز

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