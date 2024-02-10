محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات وشكاوى المواطنين

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن دوائر “العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور”.

جاء ذلك؛ للوقوف على المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر، والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاج الطوخي وزكي عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامي، وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطي وشريف الجابري، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.