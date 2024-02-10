استشهاد 42 فلسطينيا في استهداف الاحتلال لمنازل ومركبات بـ«رفح» جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد 42 فلسطينيا في استهداف الاحتلال لمنازل ومركبات في رفح، منذ فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قتل 3 مقاتلين من حركة حماس في غارة جوية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال والشاباك إن غارة جوية نفذت في وقت سابق اليوم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في شرطة حماس، بالإضافة إلى ناشطين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الرئيسي للهجوم، كان هو أحمد اليعقوبي، الذي يقول جيش الاحتلال والشاباك إنه كان مسؤولا عن الترتيبات الأمنية لكبار مسؤولي حماس، وعمل كضابط كبير في قسم الشرطة السرية في منطقة رفح.

وأضاف جيش الاحتلال، أن إيمان الرنتيسي، الناشطة العسكرية في حماس، والمسؤولة الكبيرة في قسم مباحث الأمن العام للحركة، وضابطا آخر في قسم الشرطة السرية في منطقة رفح، قُتلا أيضا في الغارة.