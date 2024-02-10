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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 0-3 بالدوري

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة  بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 0/3 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة  محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/23
25/19
25/22

وبهذا الفوز يحتل الزمالك صدارة المجموعة الأولى التي تضم فرق الزمالك  والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والطيران والداخليه وإيسترن كومباني

وشهدت المباراة تواجد كل من، أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى رئيس قطاع كرة الطائرة بالنادي لدعم ومؤازرة الفريق الأبيض في المباراة.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من،  أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، و حسن عبد الرازق إدارياً، وأحمد سالم مخططا للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً، وعبد الرحمن خالد أخصائي العلاج الطبيعي.

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