سعر الدولار في البنوك اليوم 11-2-2024

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



ووصل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في البنوك الرئيسية في مصر، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التنمية الصناعية.



أما في بنوك القطاع الخاص، فقد سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وهذه البنوك تشمل "التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، المشرق، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

أعلى سعر



بلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الاحتياطي النقدي

استمر ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر للشهر التالي علي التوالي بمقدار طفيف بقيمة بلغت 30 مليون دولار ليسجل 35.25 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي علي أساس شهري بعد أن سجل بنهاية العام الماضي 35.22 مليار دولار.

وقالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية.