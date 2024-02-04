سعر الدولار في البنوك اليوم 4-2-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية، مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 4-2-2024 دون أي تغيير منذ يوم الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري، حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المشرق،بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

نمو الناتج المحلي

قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري المقرر انتهاؤه في يونيو المقبل، تباطؤا، مقارنة بما كان عليه في العام السابق له.

وتوقع البنك المركزي المصري عبر تقرير لجنة السياسات النقدية، أن يتعافى تدريجياً فيما بعد، دون أن يحدد معدل الزيادة المتوقع.

واعتبر البنك المركزي تلك التحركات أنها جاءت تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

وقال البنك، إن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

يأتي ذلك في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة.