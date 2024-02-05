ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 35.25 مليار دولار في يناير الماضي

استمر ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر للشهر التالي علي التوالي بمقدار طفيف بقيمة بلغت 30 مليون دولار ليسجل 35.25 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي علي أساس شهري بعد أن سجل بنهاية العام الماضي 35.22 مليار دولار.

وقالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطي المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .