أمريكا في المرتبة الأخيرة.. ترامب يتهم بايدن وأوباما بارتكاب أخطاء كثيرة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كل الرؤساء بمن فيهم جو بايدن وباراك أوباما ارتكبوا أخطاءً كثيرة.

وأضاف ترامب خلال خطابه في ولاية كارولينا الجنوبية، أن الادعاءات ضده كلها مزيفة ومسيسة، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست تراجع بايدن، ولكن أن الرئيس يتسبب في تراجع الولايات المتحدة.

وأشار "في كل ما يفعله، يضع جو الأجانب غير الشرعيين أولًا، ويضع أوكرانيا أولًا، والصين أولًا، وحماس أولًا، والمهووسين بالبيئة أولًا، ويضع أمريكا أخيرًا، ويضع عمالنا أخيرًا، ويضع سلامة الأمريكيين أخيرًا، إنه يضع الأمريكيين دائمًا في المرتبة الأخيرة".

وتابع ترامب قوله "14 يومًا من الآن، سيخرج كل واحد منكم ويصوت وسنحقق فوزًا ساحقًا بالانتخابات التمهيدية هنا في ساوث كارولينا. وفي نوفمبر المقبل، ضد بايدن، سنفوز بالبيت الأبيض و سوف نستعيد بلادنا".