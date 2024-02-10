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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«مصر أكتوبر» يشيد بنتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وأضافت" مديح" فى تصريحات لها منذ قليل، أن  دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، يساعد فى المشاركة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفة أن ملف الاقتصاد ملف شائك ودقيق ويتطلب وجود متخصصين لايجاد حلول واقعية سريعة المفعول.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر ، اعلان مجلس الأمناء تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان، مؤكدة أن تلك الخطوة تعزز ثقة المشاركين والرأي العام  فى تنفيذ مخرجات الحوار والمشاركة فى المرحلة الثانية منه.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر ، رفضها التام لمحاولات التهجير القسري للأشقاء فى غزة ، موضحة ان خروجهم من اراضيهم بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، منوهة أن مصر لن تكون طرفا فى  تنفيذ مخطط التهجير عبر الموافقة على دخول الاشقاء لسيناء وهو ما ترفضه مصر حكومة وقيادة وشعبا.

رئيس حزب مصر أكتوبر مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة

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