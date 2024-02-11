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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب ظهور التجاعيد وطرق تفاديها

التجاعيد
التجاعيد

ظهور التجاعيد يعتبر عملية طبيعية للشيخوخة، وتحدث نتيجة لعوامل متعددة. إليك بعض الأسباب الشائعة لظهور التجاعيد وبعض الطرق لتفاديها،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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أسباب ظهور التجاعيد وطرق لتفاديها

تقدم العمر: مع تقدم العمر، تفقد البشرة مرونتها وقدرتها على الحفاظ على ترطيبها الطبيعي، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد. للأسف، لا يمكن تجنب تأثير عملية الشيخوخة، ولكن يمكن تأخير ظهور التجاعيد عن طريق العناية الجيدة بالبشرة واتباع نمط حياة صحي.

التعرض لأشعة الشمس: التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يتسبب في تجفيف البشرة وتلف الكولاجين، مما يسهم في ظهور التجاعيد. لذا يُنصح باستخدام واقي الشمس بشكل منتظم وتجنب التعرض المفرط للشمس، خاصة خلال ساعات الذروة.

التدخين: التدخين يؤثر سلبًا على صحة البشرة ويزيد من احتمال ظهور التجاعيد. الجمع بين التوقف عن التدخين والابتعاد عن المدخنين الآخرين يمكن أن يقلل من تأثيراته الضارة على البشرة.

التوتر والضغط النفسي: التوتر والضغط النفسي المستمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر في الجسم، والتي يمكن أن تتسبب في تلف الكولاجين وظهور التجاعيد. من الضروري التعامل مع التوتر بشكل صحيح من خلال تقنيات الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية والاهتمام بالعافية العقلية.

الاهتمام بالعناية بالبشرة: تنظيف البشرة بانتظام، وترطيبها بمنتجات مناسبة، واستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مثل فيتامين C وحمض الهيالورونيك يمكن أن تساعد في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين مظهر البشرة.

تذكر أن منع ظهور التجاعيد بشكل كامل غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا، ولكن تلك الإجراءات يمكن أن تساعد على تقليلها وتأخير ظهورها.

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