الرابطة المصرية بسويسرا تكشف تفاصيل إنهاء حياة مريم

كشفت دينا الشرباصي رئيسة الرابطة المصرية في سويسرا، تفاصيل وفاة سيدة مصرية تدعى مريم سافرت إلى سويسرا بحثا عن أبنائها.

وقالت دينا الشرباصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" مريم كانت سيدة مليئة بالحيوة والأمل وهي بنت مصر وشقيقة لنا".

وأضافت دينا الشرباصي:" مريم أتت إلى سويسرا من أجل جلب حقها والبحث عن أولادها"، مضيفة:" مريم اتاخد منها ولادها على يد جوزها وقررت الانفصال عن زوجها لكن لم يحدث طلاق".

وتابعت دينا الشرباصي:" زوج مريم خطف الولاد أثناء زيارته إلى مصر وسافر على سويسرا"، مضيفا:" زوج مريم وقف إقامة مريم ومنعها من دخول سويسرا".

وأكملت دينا الشرباصي:" مريم سافرت لسويسرا للبحث عن أولادها وتم العثور على جثة مريم أمس وجاري التحقيق في الأمر للتعرف على سبب الوفاة وتم احتجاز الزوج وجاري التحقيق معه في سويسرا".