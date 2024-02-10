سائق مريم مجدي يروي تفاصيل يوم ذهابها للمطار قبل العثور علي جثمانها بسويسرا

تحدث أسامة الزنبوع سائق مريم مجدي الذي اصطحبها هي و اسرتها للمطار لـ صدى البلد قائلا إنه اصطحبهم يوم 1 أكتوبر كانت فرحانه أنها رايحه تشوف بناتها وقعدت تسلم علي والدتها وتحتضنها بشدة.

و تابع قائلا ربنا يرحمها ويغفر لها و يسكنها فسيح جناته يارب.



مريم مجدي أحمد الطفيلي، كانت تعيش حياة صعبة مع زوجها السويسري، وكان يعاملها بقسوة يوميًا ومع ذلك كانت تعشق ابنتيها وتضعهما في المقام الأول، وبعد فترة اشتدت الخلافات بين مريم وزوجها وقررا الانفصال واشتعلت أزمة بينهما بسبب حضانة الفتاتين، وقتها قررت مريم اللجوء إلى دعوى قضائية لضم حضانتهما و كان الخبر صدمة علب أهلها و كل رواد السوشيال ميديا



وتعرضت مريم مجدي لصدمة كبيرة و حزن شديد وقلقها وحزنها لم يعد لديهما حدود بعد خطف ابنتيها وسفرهما مع والدهما للخارج، وتوجهت إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة وقررت السفر لدولة سويسرا ورفع دعوى قضائية ضد زوجها واتهامه بخطف ابنتيها والسفر بهما دون علمها، حتى اختفت عن الأنظار مطلع الشهر الحالي.

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