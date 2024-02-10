مرمية في النهر بسويسرا.. القصة الكاملة لوفاة مريم مجدي ضحية أولادها.. فيديو

تحدث حسام مجدي، شقيق مريم مجدي ضحية الغدر والبحث عن بناتها، عن الواقعة، بعدما قتلها زوجها في سويسرا.

وقال حسام مجدي، شقيق مريم ضحية، خلال مداخلة ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "وليد موت مريم مرتين، مرة عندما أخذ الأطفال في مصر وهرب وهذه أول مرة عندما قعدت 6 أشهر بدون أولادها، والمرة الثانية اليوم عندما قتلها ورماها في البحر".

وأضاف: "الشرطة في سويسرا تحقق مع زوج مريم حاليا في سويسرا"، لافتا: "مفيش حد في سويسرا كلها يعرف مريم مجدي، غير طليقها وليد، وهو الشخص الوحيد الذي له مصلحة في أن تختفي مريم من الدنيا".

وأشار: "كانت هناك مشاكل بين مريم وزوجها على حضانة الأطفال في مصر، وحتى الآن لم يتم الطلاق ومريم على ذمة زوجها"، موضحا: "المحكمة في مصر أعطت لها حكم حضانة الأطفال".

وتابع: "عرفنا اليوم أن أختي ماتت من السفارة المصرية في سويسرا"، مضيفا: "سفير مصر في سويسرا تحدث معنا اليوم وأبلغنا أنهم عثروا على مريم في النهر مقتولة"، موضحا: "التحقيقات مستمرة حتى الآن والتقرير النهائي لم يصدر".