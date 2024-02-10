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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

الضحية - مريم مجدي
الضحية - مريم مجدي

نشر شقيق مريم مجدي، الفتاة المصرية المتغيبة بسويسرا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة شقيقته بعد العثور على جثتها بسويسرا بعد مرور 10 أيام على اختفائها.

وقال شقيق مريم مجدي عبر صفحته الشخصية: البقاء والدوام لله، مريم أختي ماتت، ربنا يصبرنا على فراقك يا مريم.

انفصال مريم مجدي

مريم مجدي أحمد الطفيلي، كانت تعيش حياة صعبة مع زوجها السويسري، وكان يعاملها بقسوة يوميًا ومع ذلك كانت تعشق ابنتيها وتضعهما في المقام الأول، وبعد فترة اشتدت الخلافات بين مريم وزوجها وقررا الانفصال واشتعلت أزمة بينهما بسبب حضانة الفتاتين، وقتها قررت مريم اللجوء إلى دعوى قضائية لضم حضانتهما و كان الخبر صدمة علب أهلها و كل رواد السوشيال ميديا. 

يذكر أن زوج مريم مجدي ظل يفتعل المشاكل وطالب بحق رؤية بناتة، وبعد موافقة الأم لم تكن تعلم أن لزوجها السويسري خطة بحرمانها من رويتهما مرة أخرى، واكتشفت بعد انتهاء يوم رؤية الأب سافر ومعه البنتين خديجة وفاطمة إلى سويسرا.

وتعرضت مريم مجدي لصدمة كبيرة وحزن شديد وقلقها وحزنها لم يعد لديهما حدود بعد خطف ابنتيها وسفرهما مع والدهما للخارج، وتوجهت إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة وقررت السفر لدولة سويسرا ورفع دعوى قضائية ضد زوجها واتهامه بخطف ابنتيها والسفر بهما دون علمها، حتى اختفت عن الأنظار مطلع الشهر الحالي.

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