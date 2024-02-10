صديقة مريم مجدي المختفية في سويسرا تعلن وفاتها

نشرت صديقة مريم مجدي، الفتاة المصرية المتغيبة بسويسرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبر وفاة صديقتها مريم مجدي بعد العثور على جثتها بسويسرا بعد مرور 10 أيام على اختفائها.

وقالت صديقة مريم مجدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله مريم ماتت".

كانت إسراء يسري، صديقة مريم مجدي التي اختفت بدولة سويسرا، كشفت تفاصيل جديدة، حيث روت أن هناك مكالمة هاتفية جمعتها بها وكانت برفقة أولادها، وتحدثت معها عن طلاقها من زوجها في سويسرا وأنها تشعر بتوتر كبير.

وقالت لـ “صدى البلد” إنها بعد المحادثة التي جمعتها بها عبر الفيديو كول اختفت تماما وأغلق هاتفها.

وأضافت أن زواج مريم مجدي كان زواج صالونات لأن أهل الزوج من مصر وجده مصري و حامل الجنسية السويسرية، وتم التعارف من خلال الأقارب.

فيما قال شقيق مريم مجدي بحزن: “أختي مختفية منذ الأربعاء 31 يناير، ولا يوجد شخص مستفيد من اختفائها غير طليقها، وذلك لاقتراب موعد الحكم بالجلسة النهائية في قضية حضانة الأطفال التي أقامتها مريم ضد طليقها بسويسرا”.

وأوضح أن طليق مريم مجدي أخذ البنتين خديجة وفاطمة و هرب من مصر إلى سويسرا، وذلك بعد الحكم بأحقية حضانة الطفلتين للأم، وأن مريم عقب معرفتها بما فعل طليقها، ذهبت لكي تبحث عنهم، كما رفعت دعوى قضائية أخرى، ولكن للأسف هذه المرة في سويسرا حتى خطفها لكي يتمكن من إثبات إهمالها أمام السلطات السويسرية، فيستطيع أن يحصل على حضانة البنتين.

مريم مجدي أحمد الطفيلي، كانت تعيش حياة صعبة مع زوجها السويسري، وكان يعاملها بقسوة يوميًا ومع ذلك كانت تعشق ابنتيها وتضعهما في المقام الأول، وبعد فترة اشتدت الخلافات بين مريم وزوجها وقررا الانفصال واشتعلت أزمة بينهما بسبب حضانة الفتاتين، وقتها قررت مريم اللجوء إلى دعوى قضائية لضم حضانتهما و كان الخبر صدمة على أهلها و كل رواد السوشيال ميديا.

يذكر أن زوج مريم مجدي ظل يفتعل المشاكل وطالب بحق رؤية ابنتيه، وبعد موافقة الأم لم تكن تعلم أن لزوجها السويسري خطة بحرمانها من رؤيتهما مرة أخرى، واكتشفت بعد انتهاء يوم رؤية الأب أنه سافر ومعه البنتان خديجة وفاطمة إلى سويسرا.

وتعرضت مريم مجدي لصدمة كبيرة وحزن شديد وقلقها وحزنها لم يعد لديهما حدود بعد خطف ابنتيها وسفرهما مع والدهما للخارج، وتوجهت إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة وقررت السفر لدولة سويسرا ورفع دعوى قضائية ضد زوجها واتهامه بخطف ابنتيها والسفر بهما دون علمها، حتى اختفت عن الأنظار مطلع الشهر الحالي.

IMG-20240209-WA0072

IMG-20240209-WA0073

IMG-20240209-WA0075

IMG-20240209-WA0074