يتحول الشعر إلى اللون الأبيض مع التقدم في العمر بسبب انخفاض تدريجي في إنتاج صبغة الميلانين في فروة الرأس، وهو الصبغة التي تعطي الشعر لونه الطبيعي، وتنتجها خلايا ميلانوسيت في بصيلات الشعر.

مع تقدم العمر .. لماذا يتحول الشعر للون الأبيض ؟

وبحسب ما نشره موقع medicalnewstoday، فإنه عندما يقترب الشخص من الشيخوخة، تبدأ خلايا ميلانوسيت في إنتاج كمية أقل من الميلانين، وفي بعض الأحيان يتوقف إنتاجها تمامًا، هذا التغير يؤدي إلى فقدان تدريجي للون الشعر وظهور الشعر الأبيض أو الرمادي.

تعتبر العوامل الوراثية العامل الرئيسي في بداية تحول الشعر إلى الأبيض، حيث يكون لدينا عادة توارث درجة تحول الشعر إلى الأبيض من أجدادنا، ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل أخرى قد تؤثر على تسارع هذه العملية مثل التوتر والضغط النفسي، والتعرض المتكرر للشمس، والتغيرات الهرمونية.

من الطبيعي أن يحدث تحول الشعر إلى الأبيض مع التقدم في العمر، وهو جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية في الجسم.