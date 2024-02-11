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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أميرة بهي الدين: برديات مدن الياسمين بدأت من مشاهدتي لصور الشهيد المنسي

صدى البلد

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن كتابة خماسية "برديات مدن الياسمين" بدأت من مشاهدتها لصور الشهيد “منسي”.

 

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وأضافت بهي الدين خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": هي رواية خماسية ولم أكن أظن ان أكتب خماسية ولكن بدأت بطريقة غريبة جدًا في يوم 7ـ7 ـ2017 يوم استشهاد الشهيد البطل أحمد منسي وأحداث البرث وعند نزول صور كل الشهداء علي السوشيال ميديا لفت نظري صورة للمنسي وهو يخاطب الصقر، والصقر ينظر له، وكان هناك تواصل بصري حقيقي بينهما، والصورة الأخري والصقر على يده".

 

وفي حديثها عن حزب التجمع، قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن حزب التجمع قدم نموذجًا وطنيًا لليسار، ولكن هناك فصائل تطرفت.

 

وأضافت بهي الدين: "حزب التجمع يهاجم بشكل كبير والدكتور رفعت السعيد يهاجم طول الوقت حتى في موقفة من 30 يونيو وما بعدها حتى في موقفه من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحزب التجمع أفاد مصر بتقديم نموذج يسار وطني على أجندة وطنية مهمة جدا بالنسبة للناس ولكن هناك فصائل أخرى تشرذمت وتطرفت ولم تفيد مصر وللأسف خضع لهيمنتها سباب صغير في ناس منهم ضلوا الطريق للأبد".

 

 وتابعت: "هناك أشخاص أخري فاقت ولكن بعد فوات الاوان ودفت الثمن غالي وبالمناسبة لم أري أحيانا  بعض الشباب الصغير يتطرف يسار ويمين في ناس كثير تنزعج من ذلك ولكن أن على المستوى الشخصي لا أنزعج لأنه لو عمل على نفسه من الممكن ان ينقذ نفسه، والعوامل الأيدلويجية ليس سياسية فقط وإنما سياسية وثقافة وأصدقاء ومصاهرة ووسط كامل وعندما تريد الخروج من هذا الوسط تجد نفسك في وحده غريبة".

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