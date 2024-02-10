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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أميرة بهي الدين: كتابة رواية "العيد"استغرقت 10 سنوات

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن رواية "العيد" كانت أول تجربة كتابة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها استغرقت 10 سنوات في كتابة تلك الرواية.

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أضافت بهي الدين خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت زوجة وأم لدي العديد من المسئوليات بجانب العمل، وكنت أتسلل من أجل الكتابة".

وتابعت: "كنت أكتب وأعيد الكتابة، كتبت أول جزأين ونشرت الجزء الأول والثاني ما زال على جهاز الكمبيوتر ولن أنشره".

استكملت: "الرواية مهمة جدًا لأنها مؤشر قد إيه الواحد يكون صغيرًا ويكبر أو يرى العالم بطريقة مختلفة أو أفكاره السياسية والاجتماعية تتغير".

أميرة أميرة بهي الدين رواية الأدب اخبار التوك شو

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