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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبان يوسف: الأدب في وسط البلد كان عبارة عن "شللية" من المثقفين

الناقد والمؤرخ شعبان
الناقد والمؤرخ شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن حزب التجمع كان يشرف على الدعاية  لـ "النادي الأدبي الثقافي"، حيث استقطبت عدد من المثقفين والشعراء لإحياء النادي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع الوقت، علم الكثيرون بفكرة النادي الأدبي الثقافي، مؤكدًا أن الأدب في وسط البلد كان عبارة عن "شللية" من المثقفين"، حيث أن الجميع متخوف من فكرة كسر هيبة وسط البلد بهذا النادي الثقافي.

صلاح عيسى

وتابع، أن في ورشة الزيتون الأدبية، تم مناقشة المجلات غير الدورية الخاصة بالثقافة، مشيرًا ان صلاح عيسي من الداعمين للنادي الأدبي الثقافي.

الدكتور محمد الباز الشاهد النادي الثقافي برنامج الشاهد دكتور محمد الباز

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