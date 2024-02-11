ينتظر الضوء الأخضر|قناة عبرية تكشف خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مدينة رفح

قالت القناة الـ 12 العبرية، مساء السبت، إن خطة الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جاهزة، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي.

ووفقا للقناة العبرية فأن الخطة تتضمن أيضا إخلاء المدنيين من المدينة، مشيرة إلى جيش الاحتلال ينتظر منذ حوالي أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي للهجوم.

وبحسب تقرير القناة تتضمن خطة الهجوم التحرك لإجلاء اللاجئين إلى أماكن جنوب نهر غزة وإلى المنطقة الساحلية جنوب غزة، وليس إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر في إسرائيل فإن الرغبة في المناورة في رفح هي الضغط على زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لتقديم تنازلات.

وأدانت قطر، اليوم السبت، التهديدات الإسرائيلية بالهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم السبت، إدانة البلاد التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذَّرت الخارجية القطرية من كارثة إنسانية في رفح التي أصبحت ملاذًَا لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية بالمدينة.

وطالبت الخارجية القطرية بتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُعربة عن رفضها القاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

كما جددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامته دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.