ميدو: أتمنى أن يكون محمود طاهر رئيسا لاتحاد الكرة

أكد أحمد حسام ميدو أنه يتمنى أن يكون محمود طاهر رئيسا لاتحاد الكرة ومعه ماجد سامي ومحمود الأسيوطي والكابتن أحمد حسن ومحمد أبو العلا ومحمد فضل ومعهم حسام الزناتي، ويكون مجلس يجمع بين لاعبين سابقين واصحاب خبرات ودراسة.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : العمل التطوعي انتهى من العالم كله.. طالما تقتطع من وقتك فيجب أن تتقاضى أجر.

وأضاف : وعلى مستوى الأندية يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة محترفين ويكون ذلك وفقا لشروط بعيدا عن الاشتراطات الوهمية وما حدث مؤخراً في اتحاد الكرة يجب أن يكون درسا نستفيد منه.