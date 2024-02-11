تلبية لدعوة الرئيس السيسي.. اجتماع أمناء الحوار الوطني لمناقشة رؤى تنمية الاقتصاد

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعه السبت كاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بإعطاء الأولوية لحوار اقتصادي شامل.

توجيه الرئيس باستمرار الحوار الوطني

وأضاف "الطماوي"، في بيان، أن توجيه الرئيس باستمرار الحوار الوطني جاء استكمالا لمشاركة جميع القوى والتيارات السياسية في وضع حلول من شأنها إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع, بعد تداعيات جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني استجاب سريعا لدعوة الرئيس السيسي, حيث حدد فترة زمنية لاستقبال المقترحات والأفكار من القوى والتيارات السياسية المختلفة حول الملف الاقتصادي قبل بدء استكمال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

وثمن مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي بشأن إجراء حوار اقتصادي يشارك فيه كل القوى والتيارات السياسية لمعالجة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد على مستوى العالم وانعكست على الاقتصاد الوطني.