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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يكرم متطوعي حياة كريمة

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يكرم متطوعي حياة كريمة

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، متطوعي مؤسسة حياة كريمة من طلاب الجامعة والمجتمع السكندرى على مجهوداتهم الإيجابية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة، بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد تامر عبد اللطيف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال والدكتورة دعاء النمر والمهندس هشام النجار منسقى مؤسسة حياة كريمة.

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    وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالحضور فى رحاب جامعة الإسكندرية مؤكداً حرصه على المشاركة فى هذه الاحتفالية لدعم قيمة التطوع وإبراز أهميته لبناء الدولة وحماية استقرارها، ووجه التحية والتقدير لمتطوعى مؤسسة حياة كريمة من جامعة الإسكندرية والمجتمع السكندرى على دورهم فى خدمة المجتمع، ولفت إلى إدراك الدولة المصرية لمسئوليتها فى دعم الفئات المهمشة، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدة مبادرات صحية ومجتمعية فى كل ربوع الوطن، ومن ضمنها مبادرة "حياة كريمة"،  لتغيير شكل مصر بصورة غير مسبوقة على المستوى الإقليمى وإقامة بنية تحتية متطورة وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة والوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها، وأكد على أهمية دور الشباب في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه المجتمع عن طريق العلم والعمل الجاد وبث الطاقة الإيجابية بين فئات المجتمع المختلفة.


    وقدم الدكتور أحمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة الشكر لجامعة الإسكندرية لدعمها مبادرة حياة كريمة فى أداء دورها لخدمة المجتمع من خلال مفهوم التنمية المستدامة مؤكداً حرص المبادرة على توحيد صفوف المجتمع المدني كجزء من التحالف الوطني للعمل الأهلى مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الإنسان عبر التدريب و التأهيل لمتطلبات سوق العمل وتقوم بتنفيذه المبادرة من خلال برنامج فاليو للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم.

 

   شهد الحفل تكريم ١٧٢ طالب من جامعة الإسكندرية و ٤٥٢ متطوع من محافظة الإسكندرية لدورهم الفعال ومشاركتهم الإيجابية في مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى عرض أفلام تسجيلية حول مبادرة «حياة كريمة» وبرنامج فاليو للتدريب فى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الاسكندرية الأعمال الانشائية التعليم والطلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي المدير التنفيذي تقديم خدمات مجتمعية

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