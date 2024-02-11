الأوبرا تُحيي ذكرى رحيل أم كلثوم في «بهجة الروح» بدمنهور

ضمن الفعاليات المتميزة التى تقدمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وفى اطار نشاطها الثقافى والفكرى تتواصل الامسيات التى تحمل عنوان بهجة الروح ويعدها ويقدمها الشاعر محمد بهجت.

تعقد ندوة بمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم ويتخللها فقرات فنية لكورال الغناء العربى التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسنى وذلك فى السابعة مساء الاثنين 12 فبراير بأوبرا دمنهور .

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددًا من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم التى تعد أحد أهم الشخصيات البارزة فى تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى .