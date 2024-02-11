بعد العرض التركي.. تطورات مفاجئة في جلسة أحمد عبد القادر مع كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، مع اللاعب أحمد عبدالقادر، لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شبانة، خلال تصريحات ببرنامج "من الآخر" على راديو شعبي إف إم،:" كولر سيمنح عبد القادر فرصة جديدة للتألق مع الفريق وسيعمل علي تهدئة اللاعب نفسيا".

وأشار شبانة، إلي أن المدير الفني طلب من اللاعب التركيز خلال التدريبات والعمل بجدية، بهدف تطوير مستواه الفني والبدني ليكون جاهزًا للمشاركة، خاصة بعد رفض النادي فكرة احترافه في الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.