محافظ الدقهلية يطالب مستثمري المناطق الصناعية بالانتاج المتميز لزيادة التصدير

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصه ليتعرف علي منتجات الواح UPVC البديلة لصاج الجمالونات التي يقوم بانتاجها مصنعه بالمنطقة الصناعية بجمصة.

واشاد "مختار" بالمنتجات التي استعرضها مؤكدا علي ضرورة الانتاج المتميز الذي يصلح للتصدير وذلك بهدف توفير العملة الصعبة دعما للاقتصاد القومي.

واوضح "مختار" ان الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا ان الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة وخبرات متنوعة في العديد من الصناعات التي يجب علينا دعمها وتطويرها.

وقال "مختار" ان لدينا مناطق صناعية تتميز بموقعها الجغرافي ومناطق استثمارية ومدينة عالمية جديدة وجامعات ستكون محط اهتمام المستثمرين.

واكد "مختار" ان المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد.

ووجه "مختار " بضرورة قيام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ببذل المزيد من الجهود والعمل علي إقامة وتنفيذ المشروعات وتوافر الاستثمارات الجديدة التي تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.

كما أكد " مختار " علي ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل أن تتحول الدقهلية إلي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية فهي محافظة رائدة في كافة المجالات وتتميز بمجتمع مدني بناء ومشارك في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة.

FB_IMG_1707662160443

FB_IMG_1707662153737

FB_IMG_1707662151163

FB_IMG_1707662142865

FB_IMG_1707662140227