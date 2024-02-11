طلب برلماني حول تحصيل مصروفات المدارس والجامعات بالعملات الأجنبية

تقدم النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بشأن تحصيل الرسوم الدراسية ومصروفات المدارس والجامعات من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية.



وقال النائب سليمان وهدان، خلال طلب الإحاطة، إن تحصيل الرسوم الدراسية ومصروفات المدارس والجامعات من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية مخالف لقانون البنك المركزى المصري مما يشكل ضغطا على النقد الأجنبي ومخالفة للقانون ويمثل عبء على الأسر المصرية في الجصول على العملة الأجنبية.



وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن الأسر أصبحت تضطر للتوجه للسوق الموازية للحصول على العمية الأجنبية لسداد المصروفات، وهذا مخالف للقانون ويعرضهم للمساءلة القانونية.