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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على دور يارا عزمي في "إمبراطورية ميم"

يارا عزمي
يارا عزمي

تخوض الممثلة المصرية يارا عزمي السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "إمبراطورية ميم" أمام النجوم خالد النبوي وحلا شيحا، وتجسد شخصية "نادين"، الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.
وعلي الصعيد السينمائي تنتظر طرح فيلمها "دراكو رع"،  وتجسد شخصية معيدة بكلية الأثار، الفيلم تدور أحداثه بإطار الفانتازيا السينمائية حول صديقان من مصامي الدماء تجبرهما الظروف على الظهور مجدداً بعد عزله طويلة بعيداً عن البشر، تأليف محمود الفأر، وإخراج كريم أبوزيد، بطولة خالد منصور، وملك بدوي.
وعلى جانب أخر يعرض حاليا  لـ يارا عزمي  فيلم "السيستم"، وتجسد شخصية "ليلي"، الفتاة التى تتمتع برؤية صادقة لدي أصدقائها ويستشرونها فى أمورهم الحياتية، وتدور أحداثه تدور أحداثه بإطار الرومانسية الكوميدية، حول رجل يعاني من عقدة نفسية منذ الصغر، ويعاني من الفشل بعلاقاته العاطفية، تأليف أحمد مصطفي، وإخراج أحمد البنداري، بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش.

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.
العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعتة القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.
يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ولكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

يارا عزمي

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