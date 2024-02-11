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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة ثقة بين إدارة واشنطن وحكومة نتنياهو.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن هناك أزمة ثقة ما بين إدارة واشنطن والحكومة الإسرائيلية- منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة هذه الحكومة- تمثلت في عدم دعوته لزيارة البيت الأبيض، وتمادت هذه الانشقاقات والقطعية حتى اللحظة، مع الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أنه كانت هناك إملاءات من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي، ولكن في كل مرة إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه الإيعازات الأمريكية، وكان الحديث عن عدم إيذاء المدنيين، وخاصة فيما يتعلق بالممرات الآمنة، أو حتى رفح الفلسطينية، إلا أن تل أبيب، وكأنها تتحدى الإدارة الأمريكية؛ من خلال قراراتها السياسية قبل العسكرية.

خطة مزدوجة

أشارت إلى أن هذا يتمثل في البيان الذي صدر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، والذي طلب فيه "نتنياهو"، الجانب العسكري لإتمام خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين النازحين من رفح الفلسطينية، والحديث عن عملية عسكرية هناك؛ للقضاء على 4 كتائب ما زالت تعمل هناك، وفق زعم الاحتلال الإسرائيلي.

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