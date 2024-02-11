برنسة عبد الغنى: عملت 12 حجة وعمره وخدت 2000 جنيه فى فيلم الحريفة

قالت الفنانة برنسة عبدالغني أشهر كومبارس في السينما المصرية أنها شاركت فى فيلم الحريفة هذا العام وأخذت أجر 2000 جنيه في اليوم.

أوضحت برنسة عبدالغني خلال حوارها مع برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل أنها عملت مع عدد كبير من المخرجين منهم أشرف فهمي،معتز التوني، وكاملة أبو ذكري.

وعن الفن تابعت قائلة:"مفيش حد بينافس حد في مجال التمثيل، كل واحد له لونه وشكله وأداءه".

متخصصة ملابس

وأردفت: اشتغلت حاجات كتير أوي واشتغلت متخصصة ملابس لفنانين كتير، واشتغلت في الطبخ وتخصصت في الأكل الشرقي والغربي، وسافرت أماكن كتيرة، وعملت 12 حج وعمرة قبل كده ونفسي أروح عمرة دلوقتي.