حجز 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في التبين

أمرت جهات التحقيق،حجز 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة في منطقة التبين .

البداية عندما، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين ، تم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب .



وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.