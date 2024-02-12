الموتى لم يسلموا منهم.. قرار من النيابة بشأن سرقة أبواب المقابر

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهما بسرقة أبواب مقابر في الغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله من تعليق عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أبواب وأغطية حديدية تخص مقابر كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) .. وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقات مماثلة بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.