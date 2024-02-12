عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الموتى لم يسلموا منهم.. قرار من النيابة بشأن سرقة أبواب المقابر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهما بسرقة أبواب مقابر في الغربية.

 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله من تعليق عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أبواب وأغطية حديدية تخص مقابر كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) .. وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقات مماثلة بدائرة القسم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الغربية حبس عاطلين سرقة أبواب المقابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

موضوعات متعلقة

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بحيازة بنادق خرطوش بالبدرشين

النيابة تستدعي ضابط شرطة عين شمس لسماع أقواله في واقعة مقـ تل سيدة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على سيدة المعادي

شوه سمعتها.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام شخص بتهديد زوجته بإفشاء أسرارها

الخالة المتهمة تمثل الجريمة وسط حراسة أمنية.. والنيابة تستمع لشهود العيان بدار السلام

السجن 6 أشهر لمتهم لإدانته بتعاطي المخدرات في التجمع الأول

200 ألف جنيه غرامة.. السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالقطامية

السجن 3 سنوات لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الحشيش

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تعلن تطوير نظام جديد للتحكم في قاذفة الصواريخ

وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

رغم تتويج كوت ديفوار.. مدافع نيجيريا يحصل على أفضل لاعب بأمم أفريقيا

القاهرة تساند الأشقاء في مقديشو.. هل تنجو الصومال من مهب الأطماع الإثيوبية؟

باع 12 مليون سهم في أمازون.. جيف بيزوس على عتبة "الأغنى في العالم"

هل ورد ذكر شعبان في القرآن ؟.. آية تحدثت عنه ويغفلها الكثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ