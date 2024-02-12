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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدوي: الهدف من تصريح بايدن النيل من مصداقية مصر

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مصر أغلقت معبر رفح منعت دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، هو نفسه الذي قاله نتنياهو في محكمة العدل الدولية تجاه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "بلال الدوي"، خلال لقائه مع الإعلامية  
"لبنى عسل"، لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الهدف من تصريح بايدن هو النيل من مصداقية مصر بما أنها تحمي وتدافع عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، مؤكدًا أن كل هذة المخططات، تتحطم أمام صخرة دفاع الدولة المصرية وثباتها .

وأشار إلى أن بايدن بشهادة وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، وشهادة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عند زيارتهم مصر في 5 يناير، يعرف أن معبر رفح مفتوح دائما، وأن مصر وبعد مرور أكثر من 125 يوما من العدوان، هي من قدمت 80% من المساعدات الإغاثية ومازالت تقدم.

الدوي بايدن مصر القضية الفلسطينية الرئيس الأمريكي غزة المساعدات الانسانية

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