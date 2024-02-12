صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، احتفالية "الإذاعة المصرية.. بين الميكروفون والبودكاست"، في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.

اليوم العالمي للإذاعة

وتأتي الاحتفالية- والتي يشرف على تنظيمها المكتب الإعلامي للصندوق- في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للإذاعة، وتشارك بها الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقاً، والإعلامي الكبير إمام عمر.

كما تأتي الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 12 نوفمبر من كل عام.