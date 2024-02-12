عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اطلاق أسبوع الحوكمة خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير 2024، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين  بالديوان بكافة المنشآت التابعة للوزارة بجميع المحافظات.

يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والتي جعلت حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع هدفا رئيسيا بها.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال هذا الأسبوع سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التثقيفية والدعائية لتوعية العاملين في ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمفهوم الحوكمة وآلياتها والتعرف على مبادئها وأبعادها وأهميتها ودراسة كيفية تطبيقها في القطاع الحكومي.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم تعريف العاملين في الوزارة برؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة و الآثار الإيجابية على أداء المؤسسات الحكومية والمجتمع، بالإضافة إلى التعرف على رؤية الحكومة في تفعيل التقسيمات التنظيمية الجديدة والمراجعة الداخلية والحوكمة بديلا عن التقسيمات التنظيمية القديمة "التفتيش المالي و الإداري والتفتيش الفني"، فضلًا عن أهمية تقييم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الحكومية والتنبؤ بها ووضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها.

وأشار "عبدالغفار" الى انه في إطار الاستعداد لتنفيذ فعاليات أسبوع الحوكمة اطلقت الوزارة استبيانًا رقميًا حول المفاهيم الأساسية للحوكمة وأدواتها يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي بالدخول مباشرة على الرابط الالكتروني للإستبيان أو من خلال مسح رمز الإستجابة السريع ال QR CODE، حيث تهدف الوزارة من خلال مشاركة العاملين به إلى قياس مدى وعيهم بمفاهيم الحوكمة وآلياتها والتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المؤسسات، كما تهدف أيضا إلى استطلاع آراء العاملين عن الموضوعات و المفاهيم التي يتطلعون إلى التعرف عليها في الجلسات التعريفية المزمع تنظيمها خلال أسبوع الحوكمة.

وقال "عبدالغفار" إن عدد المشاركين في الإستبيان الإلكتروني الخاص بالحوكمة الذي أطلقته الوزارة بين أعضائها خلال يومي 10 و 11 فبراير الجاري تخطى 20 الف مشارك تنوعوا بين "أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية".

الصحة الحوكمة العاملين ثقافة مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

ترشيحاتنا

الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 566 عسكريا منذ بداية الحرب بغزة

بعد نقله للمستشفى العسكري.. وزير الدفاع الأمريكي يدخل العناية المركزة

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة الثلج.. قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل| هل نشهده قريبا

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

إطلالة جديدة مع حسن الرداد.. نرمين الفقي تثير الجدل بسبب ملابسها

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ