رضوي الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعهيا عده صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رضوي في الصور بإطلالة شتويه خطفت أنظار متابعيها، مرتديه فستان أخضر وحذاء ذات رقبه

فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها بلوك جديد ستظهر به الفترة المقبلة.

ونشرت رضوى الشربيني فيديو لها عبر حسابها على Instagram ظهرت فيه بالشكل الجديد بعدما قامت بقص شعرها، لتظهر بشعر بقصة "كاريه" .

وظهرت بفستان أبيض ونسقت بالطو بالفرو من الكتفين مع مكياج هادئ مناسب لإطلالاتها.

وانهالت التعليقات علي اللوك الجديد وتغير شكلها وملامحها بعد إطلالاتها الجديدة التي أشعلت السوشيال ميديا واليكم الصور.