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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يناقش مع نظيرته السلوڤينية سبل دعم القضية الفلسطينية| صور

شكري يعقد لقاءاً
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية

عقد سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الاثنين لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع نظيرته السلوڤينية تانيا فايون، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة لوبليانا.

المباحثات دارت لمناقشة ملفات الاهتمام مشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما شهد اللقاء تقديرا مصريا لمواقف لوبليانا الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتوجه الوزير شكري أمس إلى جمهورية سلوڤينيا، وذلك لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا على مستوى وزيري الخارجية.

وأوضح السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يجري الوزير شكرى مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وسلوڤينيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيرته السلوڤينية "تانيا فايون" حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تتبنى سلوڤينيا مواقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة.
 

وكشف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال الزيارة بكل من الرئيسة السلوڤينية ناتاشا بيرك، وكذا رئيس الوزراء روبرت جلوب ، كما سيجتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة السلوڤيني، وذلك في إطار التنسيق بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى سلوڤينيا في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية،كان أبرزها زيارة الرئيس السلوڤيني السابق بوروت باهور إلى مصر في ديسمبر ٢٠١٦، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها المزيد من الزخم. 

شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
شكري يعقد لقاءاً ثنائياً ومباحثات مع نظيرته السلوفينية
الجولة الثانية الخارجية السفير أحمد أبوزيد تعزيز العلاقات الثنائية سامح شكري وزير الخارجية مباحثات موسعة وزير الخارجية مصر

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