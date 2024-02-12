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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: فوز كوت ديفوار بيَّن أن الكرة ليست مهارات إنما تنظيمٌ وكفاحٌ

فرج عامر
فرج عامر

علق المهندس فرج عامر على فوز كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر: "فوز كوت ديفوار أعطى مثالا أن كرة القدم ليست مهارات وأسماء ومدربين وخبراء ، كرة القدم تنظيمٌ وكفاحٌ ورجولةٌ ولياقةٌ وتفان في الملعب، هذا أهم درس استفاد منه العالم من فوز كوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا بعد أن كانت قاب قوسين أو أدني من الخروج من الأدوار التمهيدية".

 

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب كوت ديفوار قدم مستوى جيد خلال الشوط الثاني أمام نيجيريا، واستحق التتويج ببطولة أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن نتائج منتخب مصر السيئة ترجع إلى البرتغالي روي فيتوريا الذي لم يجيد التعامل مع المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "قرار إقالة الفرنسي جاسكيه كان رائعًا من الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، وسبب رئيسي في التتويج باللقب، وكان القرار يحتاج إلى جراءة واضحة".

 

 

وأضاف: "منتخب كوت ديفوار ظهر في حالة تركيز شديدة رغم الضغوط الجماهيري واستقبال هدف من نيجيريا في الشوط الأول، لكنهم تماسكوا في الشوط الثاني وكذلك تغييرات المدير الفني كانت نقطة فارقة في حسم اللقاء لصالحهم".

وأكمل: "هذه البطولة من الناحية الفنية ليست جيدة، هناك لاعبين كثيرين لم يظهروا بمستوى جيد، وهناك تراجع واضح في مستويات المنتخبات الكبرى جماعيًا وفرديًا، وكنت أتوقع فوز المغرب باللقب بعد نتائج المونديال الاخيرة والبطولة ذهبت في النهاية للمنتخب الأكثر حظًا بعيدًا عن الفنيات".

وتابع: "التوفيق مهم جدًا في كرة القدم، وكوت ديفوار كان محظوظ بشكل واضح في العديد من المباريات، حتى أن تأهله من دور المجموعات جاء بسيناريو دراماتيكي".

وأتم: "هناك لاعبين كثيرين ظهروا بشكل طيب خلال البطولة، وبعض اللاعبين لا يتقاضون مبالغ كبيرة، الأهلي والزمالك هنا يدفعوا مبالغ رهيبة لاستقطاب لاعبين، الأفضل للناديين البحث عن لاعبين شباب بمبالغ مالية قليلة والاستفادة منهم فنيا وماليا مستقبلا".

 

 

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