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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أحدث دور الحضانات بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، حضانة "العبور" بمدينة الخارجة التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

التسويق وريادة الأعمال ضمن «الملتقى 15 لفتيات أهل مصر» في الوادي الجديد

وأكد المحافظ أن الحضانة تم إنشاؤها على مساحة ٨٠٠م٢ وتجهيزها بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه؛ لخدمة السيدات العاملات وتوفير مكان آمن و لائق لأطفالهم، مشيدًا بتوفير خدمة استقبال الأطفال على ٣ فترات من الساعه ٨ صباحًا وحتى ١٠ مساءً؛ لتتناسب مع مواعيد عمل كافة العاملات بالجهات المختلفة.

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