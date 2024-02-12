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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

التسويق وريادة الأعمال ضمن «الملتقى 15 لفتيات أهل مصر» في الوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، لقاء بعنوان "التسويق وريادة الأعمال"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تحدث د. علي حسن - مدرب ومحاضر معتمد في إدارة الأعمال والموارد البشرية، عن مفهوم التسويق ودوره في نجاح المشروع أو الترويج لخدمة معينة.


كما تناول بالتفصيل عناصر التسويق وكيفية الترويج للمنتج أو الخدمة بشكل يلبي احتياجات العميل ووفقا لمتطلبات السوق، موضحا أنه يمكن الاستعانة بالإعلانات بأنواعها المختلفة سواء المطبوعة، أو في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للترويج للمنتجات، هذا إلى جانب استخدام علامة تجارية تميز المنتج عن غيره من المنتجات.

أما عن خطوات إعداد خطة تسويقية ناجحة قال لابد من تحديد المنتج المراد الإعلان عنه وفقا لخطة استراتيجية، واستشارة هيئة الخبراء، والاهم من ذلك هو متابعة النتائج من خلال التعرف على آراء العملاء.

واختتم حديثه بمناقشة مع الفتيات حول كيفية وضع خطة مستقبلية لمشروع، وكيفية تطوير المنتج بما يتناسب مع حاجة العميل.

من ناحيتها تحدثت آمال عبد المريد - عضو المجلس القومي للمرأة، عن خطوات نجاح المؤسسة أو المشروع والتي من أهمها وجود فريق عمل واحد يسعى لتحقيق هدف محدد.

وأكدت ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال في المحافظة في المجالات المختلفة كالحرف اليدوية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة، إلى جانب إقامة المعارض لتسويق منتجاتهن.

جاء اللقاء بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى.

يذكر أن الملتقى يستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب "حي الأسمرات" بالقاهرة، وينفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وتقدم خلاله ورش حرفية وفنية مكثفة وجولات تثقيفية ولقاءات تدريب ودعم نفسي وتوعية، وعدد من المحاضرات والأمسيات.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

سينما هيبس بمدينة الخارجة التسويق وريادة الأعمال فعاليات الملتقى الثقافي مشروع أهل مصر نيفين الكيلاني

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