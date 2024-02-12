عندما تمنحك الحياة فرصة ثانية.. سباستيان هالير حارب السرطان وجلب الكأس لبلده

أطلق العديد من محبي كرة القدم، لقب العائدين من الموت علي منتخب كوت ديفوار بعد صعوده بشق الأنفس بعدما كان علي وشك الخروج من الأدوار الأول ولكن منحه منتخب المغرب قبلة الحياة بعد الفوز علي زامبيا ليصعد ضمن أفضل 3 منتخبات.

وحظي مشوار الأفيال الإيفوارية بمسيرة ملحمية تستحق أن تخلد في الذكريات ولها ظروف عديدة وبها لمحات انسانية مختلفة، لعل أبرزها هدف سباستيان هالير مهاجم كوت ديفوار الذي أحرز هدف الفوز وجلب الكأس لفريقه.

وكان قد اصيب سباستيان هالير بمرض السرطان في يوليو الماضي، بعد وقت قصير من انضمامه لفريقه، وبمجرد اكتشاف ذلك، سارع اللاعب الإيفواري للعلاج من خلال جلسات الكيميائية وإجراء عدة عمليات جراحية.

عاد النجم البالغ من العمر 28 عامًا للمشاركة مع منتخب بلاده، كوت ديفوار، وشارك في تتويج منتخبه ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 على حساب نيجيريا، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية.

سيطرت الدموع على سباستيان هالير بعد المباراة النهائية لمنتخبه ضد نيجيريا، حيث فازوا بالبطولة، وخرج اللاعب يبكي من الفرحة بعد تحقيق الفوز.

سجل سيباستيان هالير الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار في شباك نيجيريا، وقد تمكن من الفوز بالبطولة بعد رأسية سكنت الشباك في الدقيقة الـ81 من المباراة.