بريطاني يتسلل إلى طائرة متجهة إلى نيويورك ويختفي بعد ترحيله للندن

تمكن رجل بريطاني يبلغ من العمر 46 عامًا، يدعى كريج ستورت، من التسلل إلى طائرة متجهة إلى مطار "جي إف كي" في نيويورك دون جواز سفر أو بطاقة صعود، ولا يزال مفقودًا بعد أكثر من شهر من ترحيله.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية فأن ستورت تمكن من التسلل إلى الرحلة المغادرة من مطار "هيثرو" إلى نيويورك في 26 ديسمبر الماضي، عن طريق اللحاق بركاب آخرين عبر نقاط التفتيش المختلفة دون أن يلاحظه أحد.

وأضافت أن ستورت استطاع الجلوس في مقعد فارغ على الطائرة المزدحمة التابعة للخطوط الجوية البريطانية، ليحظى بتناول الطعام والشراب مجانًا.

وأوضحت أن حظه لم يخدمه طويلاً، إذ تم القبض عليه عند هبوط الطائرة في نيويورك وإعادته إلى "هيثرو" حيث وُجِّهت له عدة تهم، من بينها الاحتيال والوجود غير القانوني داخل منطقة الطيران، واستيلاء على وسيلة نقل جوي دون إذن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ظهور "ستورت" أمام المحكمة، اختفى تمامًا وصدر أمر بالبحث عنه في 30 يناير الماضي.

وعبّر شقيق ستورت الأكبر، لي سميث (52 عامًا)، لصحيفة "ذا صن" عن دهشته قائلاً: "لا أعرف كيف تمكن كريج من تجاوز الأمن في أكبر مطار في المملكة المتحدة والسفر إلى أمريكا دون جواز سفر وتذكرة".

وانتقد سميث موظفي المطار، متسائلاً عن الأضرار التي كان من الممكن أن يتسبب بها شقيقه لو كان يحمل نوايا سيئة.

وقال: "من السخيف أن يحدث هذا.. إذا كان كريج، الذي لديه ماضي مضطرب، يستطيع تجاوز الأمن، فمن المفترض أن أي شخص آخر بنوايا شريرة يستطيع فعل الشيء نفسه.. يجب محاسبة المسؤولين.. كيف سُمح بحدوث ذلك؟"