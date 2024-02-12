ذكرى رحيلها.. أزمات في حياة زيزي مصطفى ومعاناتها مع مرض القلب

تحل اليوم الإثنين 12 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة زيزي مصطفى، التي ولدت في 2 يونيو عام 1945، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز الـ 62 عاما.

اسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، واشتهرت بـ زيزي مصطفى، وفي 2 يونيو 1945، حصلت على دبلومة فى الإذاعة المصرية، ثم بدأت العمل فى مجال الفن مبكرا، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما؛ من خلال مشاركتها في فيلم "بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم.

الحياة الفنية لـ زيزي مصطفى

بدأت مع فليم "البوسطجي"، والذى كان بمثابة انطلاقة فنية لها، كما تميزت الفنانة زيزي مصطفى فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيونية مثل: “أبنائى الأعزاء.. شكرًا، أحلام الفتى الطائر، ليالي الحلمية، ريا وسكينة، رجل في زمن العولمة، راجل وست ستات”.

أزمات زيزي مصطفى

واجهت الفنانة زيزى مصطفى، العديد من الأزمات فى حياتها الخاصة بعيدا عن مجال الفن.

عانت الفنانة زيزي مصطفى، فى الفترة الأخيرة لها، من إصابتها بمرض قلبي وعائي، والذى جعلها تبتعد عن الفن قبل وفاتها بعام واحد، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "راجل وست ستات" فى 2007، وتوفيت فى منزلها بمصر الجديدة، يوم 13 فبراير عام 2018 عن عمر يناهز 62.

زيجات زيزي مصطفى

تزوجت الراحلة 3 مرات، الأولى من مهندس بحري وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت من الفنان محمد خيري، وأخيرًا من الفنان يسري مصطفى، ولكنها انفصلت عنه أيضا.