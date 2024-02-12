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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تدرس تنظيم قافلة مهنية مصرية لدولة الكويت

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مادونا حويك مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز النمو السياحي من السوق العربي ولا سميا دول منطقة الخليج من خلال رحلات الشركة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بهذة المقاصد.

 

حضر اللقاء محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، ووكيل الشركة بمصر.

 

وخلال اللقاء، استعرضت مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه يتم تسيير عدد من الرحلات اليومية والأسبوعية من دولة الكويت إلى مطارات كل من القاهرة الدولي، وسفنكس الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج، مضيفة إلى أنه جارى دراسة إمكانية بدء تسيير رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين خلال فصل الصيف القادم، مؤكدة على رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر.

 

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التسويقية، حيث استعرضت نائب الوزير برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمهما الوزارة لشركات الطيران لتشجيع تسيير المزيد من رحلات طيران إلى المطارات السياحية المصرية، لافتة إلى إمكانية استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية ولا سميا  إلى شرم الشيخ، كما أشارت إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال الموسم السياحي الصيفي الماضي من إقبال كبير من السائحين.

 

هذا بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية لدولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، حيث أنه من المقرر تنظيم هذه القافلة تزامناً مع انعقاد الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM المقرر عقده بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر مايو القادم.

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