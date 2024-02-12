خبير استراتيجي: تحرير الأسيرين الاسرائيلين يشجع الاحتلال على العمليات العسكرية

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن مربع مدينة رفع الذي لايتعدى ٦٠ كيلومتر مربع يتواجد فيه نحو مليون ونصف نازح فلسطيني وهو ما يعني أن أي عملية عسكرية في هذه المنطقة ستتحول إلى مجزرة كبرى, بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القيام بعملية انتحارية في رفح حتى لا يتكشف فشله شعبيا في إسرائيل.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفبة لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن نتنياهو لا يلقي بالا للتحذيرات الأمريكية والأوروبية، لأنه سيخسر في جميع الأحوال.

وأكمل أن نجاح القوات الإسرائيلية في استخراج اسيرين قد يشجع نتنياهو على الاستمرار في شن عمليات أخرى.

ووصف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية التحركات الإسرائيلية بالمناورات رغم تحذير مصر من المساس بحدودها بدفع الفلسطينيين نحو الجانب المصري في رفح, معتبرا التصريحات الأمريكية غطاء للعمليات الأسرائيلية في غزة.

أوضح سالم أن الهدف الرئيس لاسرائيل هو شن عملية عسكرية في رفح بذريعة تحرير الأسرى وحماس, موضحا أن إسرائيل تمضي في عملية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بعد قتل وإصابة نحو مائة ألف فلسطيني منذ شن الاحتلال العمليات العسكرية في غزة.