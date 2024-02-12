إعلام عبري: بايدن وبّخ نتنياهو بسبب معبر كرم أبو سالم

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية أمس الأحد، بأنه فشل في الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حسبما ذكرت القناة 13.

وتأتي هذه التعليقات بعد أسابيع من الاحتجاجات عند معبر كرم أبو سالم الحدودي والتي تسببت في منع مئات الشاحنات من المرور من أجل تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة. ويدعي المتظاهرون أن المساعدات يتم تحويلها إلى حماس ويجب عدم السماح لها بالدخول طالما بقي الرهائن في غزة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأصر نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تقدم الحد الأدنى من المساعدات اللازمة لمنع حدوث أزمة إنسانية، الأمر الذي من شأنه أن يجبر الجيش الإسرائيلي على وقف عملياته في غزة. ومع ذلك، لم تضع السلطات حداً كاملاً للاحتجاجات.