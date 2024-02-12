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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: مصر تلعب أدوارا لا يمكن الاستغناء عنها بشأن القضية الفلسطينية

ضياء رشوان، رئيس
ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية

قال  ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن استمرار تحرش أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلية بمصر في التصريحات؛ يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي  لا يتوقف منذ  7 أكتوبر ومنذ العملية الكبرى للمقاومة داخل إسرائيل.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام عبر اتهامات لمصر ومخاطر تحركاتها على مصر ونحن نتذكر ما قالته في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من تغلق  معبر رفح.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن قضية الأسلحة  التي  ذكرها وزير المالية اليوم كانت  في إطار محاولة تبريره احتلال إسرائيل لمعبر فيلادفيا، الامر لم يتوقف  ومستمر وأظن أن دولة الاحتلال تعيش حالة اضطراب وهذيان.

الهجوم على رفح

أشار إلى أن مصر تلعب أدوار لا يمكن الاستغناء عنها في القضية الفلسطينية. وأن مصر  لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن نفسها.

وأكد أن مصر لن تتوقف عند سحب السفير؛ إذا حدث تهديد للأمن القومي؛ أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن تلك التصريحات هي محاولة من إسرائيل  للضغط في المفاوضات من خلال الهجوم على رفح.

ضياء رشوان هيئة الاستعلامات حكومة اليمين إسرائيل معبررفح

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