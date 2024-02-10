ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني المقبلة تناقش التضخم وغلاء الأسعار .. فيديو

تحدث ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسات المقبلة لـ الحوار الوطني.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "جميع أعضاء مجلس الأمناء والقائمين على الحوار يعلمون جيدا ما يريده المواطن المصري، لأننا لا نعيش في كوكب آخر".

وأضاف: "الجلسات ستشهد قضايا قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، وكذلك التطرق إلى الملفات التي لم ينته منها الحوار الوطني، ومن أبرز القضايا ملف الحبس الاحتياطي، والحبس في قضايا النشر والابداع".

وأوضح: "الحوار الوطني ناقش في اجتماع اليوم، خطة إجراء الحوار الاقتصادي"، لافتا: "الجلسات ستتناول قضايا، التضخم والأسعار وأزمة النقد الأجنبي".

وتابع: "المواطنون ينتظرون حلًا للمشكلة الاقتصادية ولا يمكن تجاهل الأمر، وخلال أيام ستكون هناك مقترحات تتعلق بالتضخم والأسعار وأزمة النقد الأجنبي، وكل ما يتعلق بالشق الاقتصادي".

وأشار: "الحكومة تلقت جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى والبالغ عددها 133، والتوصيات شملت العديد من مشروعات القوانين من ضمنها مشروع قانون بخصوص المجالس المحلية الشعبية، والحكومة أوضحت أنها سترسل مشروع القانون في غضون شهر أو أكثر".

واسترسل: "الحكومة أرسلت التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) لمناقشتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة"، مضيفا: "المرحلة الثانية من الحوار ستركز على تقديم مقترحات محددة وليس تصورات عامة".