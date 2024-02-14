الزبون ضربها بالرصاص | جريمة في مطعم شهير بهذه الدولة لسبب مثير

أصيبت موظفة في مطعم "برجر كنج" بأعيرة نارية أطلقها عليها زبون غاضب، وذلك بسبب عدم رضاه عن طلب "ووبر" إضافي الجبن الذي طلبه.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قع الحادث المروع في فرع بولاية جورجيا الأمريكية، وتم توثيقه عبر مقطع فيديو انتشر على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان المستخدم "Big Dawg Chino" قد بدأ بتصوير الموقف بعدما اشتكى أحد الزبائن بغضب من تأخير تسليمه طلبه، آملاً بتصوير مشهد "مذهل" يحقق انتشار واسع.

غير أن "Chino" شهد لحظة مرعبة بدلاً من ذلك، حيث عاد الزبون الغاضب إلى سيارته وأتى مسرعاً إلى المطعم وهو يحمل سلاحاً نارياً.

وأظهر المقطع، وسط صراخ الزبائن والعاملين، قيام الزبون بإطلاق النار على الموظفة، ثم يُسمع صوت أحدهم يقول: "اتصلوا بالإسعاف".

وفي حديثه إلى وسائل إعلام محلية، قال "Chino": "كنت أظن الأمر مضحكاً؛ فهم سيتشاجرون بسبب برجر. حقاً؟ بسبب الطعام! لم يرتكب أحد خطأ، لقد تأخر طعامهم فقط. هؤلاء الناس كانوا جائعين حقاً".

وبحسب موقع "Dexerto"، فقد صرخ الزبون: "قلت لكم إنني أريد جبناً إضافياً"، وهذا ما دفع "Chino" إلى البدء بالتصوير على أمل الحصول على مقطع شهير.

يبدأ الفيديو برؤية الزبون الغاضب برفقة شخصين يزعجان الموظفين، قبل أن يغادروا المطعم فجأة، ثم يسمع إطلاق الرصاصة الأولى، فيما يهرع المصور للاختباء.

ويظهر المقطع المصور المسلح واقفاً بلا حراك وهو يوجه السلاح قبل أن يطلق النار مرة أخرى.